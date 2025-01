Tage nach dem Messerangriff mit insgesamt zwei Toten hält die Trauer auch in Aschaffenburg an. Am Nachmittag kamen in dem Park wieder zahlreiche Menschen zusammen, in dem am Mittwoch neben dem kleinen Kind ein Mann erstochen worden war. Die Anteilnahme sei nach wie vor groß, sagte ein Polizeisprecher. Blumen wurden niedergelegt, Kerzen aufgestellt.