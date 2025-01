Zum Zustand der Verletzten gab es zunächst keine aktuellen Informationen. Der Verdächtige wird voraussichtlich im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet dann, ob der 28-Jährige in einer Psychiatrie untergebracht wird oder in Untersuchungshaft kommt. Der Afghane könnte psychisch krank sein. "Im Moment geht die Mutmaßung sehr stark in Richtung seiner offensichtlich psychischen Erkrankungen", hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Vorabend in Aschaffenburg gesagt.