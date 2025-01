Aschaffenburg - Eine Woche nach der Bluttat in Aschaffenburg soll der getötete Zweijährige heute in Marokko bestattet werden. Nach dpa-Informationen wurde die Leiche des Kleinkindes marokkanischer Herkunft in das nordafrikanische Land überführt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Für den Jungen hatte es am Samstag bereits ein Totengebet mit etwa 1.000 Besuchern in einer Moschee in Frankfurt am Main gegeben.