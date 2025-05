Aschaffenburg - Gut vier Monate nach der Bluttat in Aschaffenburg mit zwei Toten sind 485.000 Euro gespendet worden. Das Geld sei unter 15 Familien und Einzelpersonen aufgeteilt worden, die direkt am Tatort waren - also Opfer, Helfer, Kinder, Erzieherinnen und Verfolger des Verdächtigen. Das teilte die Stadt mit. Zuvor hatte das "Main-Echo" berichtet.