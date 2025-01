Attacke in Park: Fall Aschaffenburg: Lindholz sieht Parallelen zu Magdeburg

Aschaffenburg - Bei der Messerattacke mit zwei Toten und drei Verletzten im bayerischen Aschaffenburg gibt es nach Einschätzung der CSU-Politikerin Andrea Lindholz Parallelen zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Wie beim Fall von Magdeburg sei der Tatverdächtige von Aschaffenburg an vielen Stellen aufgefallen. "Viele haben ihn gekannt, aber man hat nicht an jeder Stelle die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Und das sieht man einfach, dass unser System überlastet ist", sagte die Bundestagsabgeordnete, die ihren Wahlkreis in Aschaffenburg hat, im Deutschlandfunk.