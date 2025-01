Attacke in Park: Aschaffenburg: Familie des getöteten Mannes äußert sich

Am Mittwochmittag soll ein 28 Jahre alter Afghane in einem Aschaffenburger Park ihm offensichtlich unbekannte Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Ein zweijähriger Junge marokkanischer Herkunft und der 41-jährige Deutsche starben. Er hatte sich den Ermittlungen zufolge zwischen die Kindergartengruppe und den Angreifer gestellt und so möglicherweise weitere Opfer verhindert. Bereits kurz nach der Tat machten vermeintliche Bilder und Namen des Getöteten im Netz die Runde.