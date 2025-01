Zudem wurde ein zweijähriges Mädchen aus Syrien nach bisherigen Erkenntnissen dreimal im Halsbereich mit dem Küchenmesser verletzt. Ein 72-jähriger Mann erlitt nach Behördenangaben multiple Verletzungen im Thoraxbereich. Eine 59 Jahre alte Erzieherin brach sich in dem Tumult einen Arm. Die drei Schwerverletzten befinden sich nach wie vor in einem Krankenhaus, sie seien aber nicht mehr in Lebensgefahr. Dem Tatverdächtigen wird zweifacher Mord und zweifacher versuchter Mord vorgeworfen. Das Amtsgericht ordnete die Unterbringung des psychisch schon länger auffälligen Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.