Erfurt (dpa/th) - Nach der tödlichen Attacke auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg berät das Thüringer Innenministerium mit den Marktveranstaltern im Freistaat über mögliche Nachbesserungen der Sicherheitskonzepte. Schon in der Nacht zu Samstag hätten Polizisten Sicherheitsvorkehrungen aller Weihnachtsmärkte in Thüringen kontrolliert, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) am Morgen.