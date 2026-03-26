Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt hat sich nach einem Angriff auf Journalisten im nordthüringischen Fretterode betroffen gezeigt. "Der Übergriff auf drei Journalisten in Fretterode ist erschütternd. Ich verurteile das auf das Schärfste", teilte der CDU-Politiker mit. Es handele sich um eine Attacke auf die Pressefreiheit und die grundlegenden Werte der Demokratie. "Unser Rechtsstaat ist wehrhaft und stark. Deshalb ist es gut, dass die Strafverfolgungsbehörden konsequent handeln", so Voigt.