Attacke in Aschaffenburg: Söder: Bund muss Abschiebung besser organisieren

Aschaffenburg/Kronach - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht in der nicht stattgefundenen Überstellung des Afghanen, der in Aschaffenburg zwei Menschen getötet haben soll, eher ein Politik- als ein Behördenversagen. "Wir haben jetzt so viele Fälle gehabt - Mannheim - Solingen - Magdeburg. Wenn das in so vielen Bundesländern ist, kann es ja nicht sein, dass die ganzen Behörden in Deutschland schlafen", sagte Söder bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Thüringen und Sachsen, Mario Voigt und Michael Kretschmer, im oberfränkischen Kronach.