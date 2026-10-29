Attacke im Cockpit Verletzter Flydubai-Pilot für Rettung von Passagieren geehrt

Dubai - Für seinen lebensrettenden Einsatz auf einem Flug der Airline Flydubai ist der schwer verletzte Pilot der Maschine in den Vereinigten Arabischen Emiraten geehrt worden. Während der Zeremonie trug der indische Flugkapitän Smit Machchhar seinen verbundenen linken Arm in einer Schlinge, auch die linke Hand war weitgehend verbunden. Ein Video davon wurde vom staatlichen Dubai Media Office veröffentlicht. Darin ist auch zu sehen, dass seine Haare am Hinterkopf deutlich kürzer und wohl gerade erst nachgewachsen sind. Fotos aus dem Krankenhaus hatten Machchhar Anfang Oktober noch mit einem Kopfverband gezeigt.