Im Dezember eröffnet, mehrfach fortgesetzt, fast zu Ende – und jetzt ausgesetzt. Das Sicherungsverfahren am Landgericht Meiningen, in dem entschieden werden soll, ob eine Frau aus Eisenach dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden muss, ist geplatzt. Wegen unvorhersehbarer Verzögerungen können Fristen nicht eingehalten, kann das Verfahren nicht fortgesetzt werden. Es wird zum nächstmöglichen Termin erneut eröffnet.