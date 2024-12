Erfurt (dpa/th) - Mit mehr Polizei auf Weihnachtsmärkten, Nachbesserungen bei Sicherheitskonzepten und Zurückhaltung beim Programm reagierten Veranstalter und Behörden in Thüringen auf den Anschlag in Magdeburg. "Es geht nicht spurlos an uns vorbei, es herrscht eine andere Stimmung als sonst, es nicht so ausgelassen", fasste Erfurts Marktmeister Maximilian Wolf seinen Eindruck vor Abschluss des größten Weihnachtsmarkts Thüringens am Abend in Erfurt zusammen.