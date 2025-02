Der Verdächtige soll im vergangenen Juli in Hersbruck der Frau mehrmals in den Kopf und den Oberkörper gestochen haben. Diese überlebte nach Angaben der Staatsanwaltschaft nur dank einer Notoperation. Seiner 15-jährigen Tochter soll der Syrer außerdem in den Bauch gestochen und diese am Arm verletzt haben, als ihn diese von der Tat abhalten wollte. Auch sie musste demnach notoperiert werden.