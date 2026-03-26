Attacke auf Pressevertreter: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Übergriff in Fretterode

Tatverdächtige: Vater und Sohn aus rechter Szene

Die beiden Beschuldigten sollen ersten Ermittlungen zufolge am Abend ein dreiköpfiges Team aus Journalisten angegriffen und leicht verletzt haben, betonte der Sprecher weiter. Dabei sollen sie Pfefferspray eingesetzt haben. Der Spiegel-Verlag bestätigte der dpa inzwischen, dass es sich bei den Betroffenen um ein Team von "Spiegel TV" handelt. Demnach hätten zwei der drei Journalisten durch den Einsatz des Reizgases, aber auch durch Schläge Verletzungen davongetragen. "Die Betroffenen wurden medizinisch versorgt und konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen", teilte eine Sprecherin mit. "Spiegel TV" habe Anzeige bei der Polizei erstattet.