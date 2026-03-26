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  6. Staatsanwaltschaft ermittelt nach Übergriff in Fretterode

Attacke auf Pressevertreter Staatsanwaltschaft ermittelt nach Übergriff in Fretterode

Nach dem Angriff auf Journalisten prüfen Ermittler, ob sichergestellte Gegenstände gegen das Waffengesetz verstoßen. Die Beschuldigten sollen der rechten Szene angehören.

Attacke auf Pressevertreter: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Übergriff in Fretterode
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Schon 2018 sorgte Fretterode für Schlagzeilen – Nun gab es erneut ein Angriff auf Medienvertreter. Foto: -/dpa

Fretterode - Nach einem Angriff auf Journalisten im nordthüringischen Fretterode am Mittwochabend ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Noch am Abend war die Wohnung der beiden Tatverdächtigen - ein 56-Jähriger und sein 22-jähriger Sohn - durchsucht worden. Bei mehreren sichergestellten Gegenständen prüften die Ermittler nun, ob sie in strafrechtlicher Weise gegen das Waffengesetz verstoßen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Die Polizei hatte zunächst von "mehreren Zufallsfunden" gesprochen.

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Tatverdächtige: Vater und Sohn aus rechter Szene

Die beiden Beschuldigten sollen ersten Ermittlungen zufolge am Abend ein dreiköpfiges Team aus Journalisten angegriffen und leicht verletzt haben, betonte der Sprecher weiter. Dabei sollen sie Pfefferspray eingesetzt haben. Der Spiegel-Verlag bestätigte der dpa inzwischen, dass es sich bei den Betroffenen um ein Team von "Spiegel TV" handelt. Demnach hätten zwei der drei Journalisten durch den Einsatz des Reizgases, aber auch durch Schläge Verletzungen davongetragen. "Die Betroffenen wurden medizinisch versorgt und konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen", teilte eine Sprecherin mit. "Spiegel TV" habe Anzeige bei der Polizei erstattet.

Das Team habe im Rahmen einer Recherche über "rechtsextreme Strömungen und Gruppierungen in Deutschland" vor Ort Dreharbeiten durchgeführt. "Unser Team ging dabei seiner üblichen redaktionellen Arbeit nach", erklärte die Sprecherin. Das beschuldigte Vater-Sohn-Duo soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft der rechtsextremen Szene angehören. Die beiden waren während der Durchsuchung vorläufig festgenommen, später aber aus Mangel an Haftgründen wieder entlassen worden, heißt es weiter. 

Der Vorfall hatte am Mittwochabend einen großangelegten Polizeieinsatz in dem 200-Einwohner-Ort im Eichsfeld ausgelöst. Die Polizei war mit Kräften der Schutz- und Kriminalpolizei sowie der Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Ähnlicher Vorfall bereits 2018 in Fretterode

Fretterode war bereits im Jahr 2018 in die Schlagzeilen geraten, weil dort Rechtsextremisten Journalisten attackiert und verletzt haben sollen. Das Landgericht Mühlhausen hatte zwei Männer deswegen im Jahr 2022 für schuldig befunden, sie aber nur zu geringen Strafen verurteilt. Der Bundesgerichtshof hatte dieses Urteil wegen erheblicher Rechtsfehler aufgehoben, sodass sich nun eine andere Kammer des Gerichts erneut mit dem Fall befassen muss.

Auch vor diesem Hintergrund hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) die Attacke auf Medienvertreter verurteilt. Übergriffe auf Mitglieder der Presse würden von einigen inzwischen offensichtlich als normal empfunden, sagte die stellvertretende Vorsitzende des DJV in Thüringen, Mariana Friedrich. "Dabei können sich Täter häufig absurderweise genau in dem Rechtsstaat sicher fühlen, den sie delegitimieren und bekämpfen." Ihr Verband habe befürchtet, dass von der geringen Strafe des Mühlhäuser Landgerichts damals "eine Signalwirkung in die völlig falsche Richtung" ausgegangen sei. "Leider sind unsere Befürchtungen nun bestätigt worden."