Überlastungsangriffe sind nicht selten

DDos-Angriffe kämen in Deutschland häufig vor, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine stelle das Bundesamt eine weitere Zunahme fest, hieß es seitens des BSI. Derartige Angriffe könnten eine kriminelle Motivation haben - etwa um Geschäftsmodelle zu stören und darüber Lösegeld zu erpressen. "Häufiger sind allerdings öffentlichkeitswirksame DDoS-Angriffe, die auch oder insbesondere zu Propagandazwecken eingesetzt werden", erklärte die Sicherheitsbehörde. In einigen Fällen erfolgten sie auch als Reaktion auf konkrete politische Maßnahmen, wie etwa die Unterstützung der Ukraine.