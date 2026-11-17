Greiz (dpa/th) - Nach einem Hackerangriff nimmt die Notaufnahme des Kreis-Krankenhauses Greiz-Ronneburg wieder Patientinnen und Patienten auf. "Das findet jeweils in enger Abstimmung mit der Leitstelle Gera und den niedergelassenen Ärzten statt", wurde Klinik-Geschäftsführer Tommy Jehmlich in einer Mitteilung des Landratsamtes zitiert. Ebenso fänden Not-Operationen und sonstige Behandlungen statt. Im Laufe dieser Woche sollen sie wieder auf ein Normalmaß hochgefahren werden.