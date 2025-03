Zorneding (dpa/lby) - Zwei 17- und 18-Jährige sollen ihren Vater am Zornedinger Bahnhof (Landkreis Ebersberg) mit Messern schwer verletzt haben. Nach ihrer Festnahme seien die beiden Tatverdächtigen am Freitag in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei mit. Ein Ermittlungsrichter hatte Haftbefehle wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Die beiden Söhne kamen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.