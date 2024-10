Zverev, der zuletzt mit den Nachwirkungen einer Lungenentzündung zu kämpfen hatte, war gegen den 347. der Weltrangliste klar überlegen. Nur beim Matchball kam der Tokio-Olympiasieger ein wenig in Verzug. Nach 67 Minuten verwandelte Zverev erst den vierten Matchball. Der Weltranglistendritte hatte sich bereits am Sonntag beim Abschiedsspiel von Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle auf das Turnier eingestimmt.