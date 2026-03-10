Indian Wells - Tennis-Profi Alexander Zverev steht beim Masters in Indian Wells im Viertelfinale. Der 28 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg gewann sein Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:3, 6:4. Bei dem mit 9,4 Millionen US-Dollar (rund 8,1 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste ist Zverev nun zum dritten Mal in seiner Karriere unter den letzten Acht, ins Halbfinale geschafft hat er es noch nie. "Ich bin sehr glücklich über das Match", kommentierte Zverev seinen Erfolg.