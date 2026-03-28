ATP-Masters Zverev scheitert in Halbfinale von Miami erneut an Sinner

Miami Gardens - Alexander Zverev ist beim Masters in Miami erneut an Angstgegner Jannik Sinner gescheitert. Im Halbfinale unterlag der deutsche Tennis-Star dem italienischen Weltranglistenzweiten in einem Klasse-Match mit 3:6, 6:7 (4:7). Zverev spielte wie zuletzt aggressiver und servierte stark, zog gegen Sinner aber wie in den letzten sechs Duellen am Ende den Kürzeren. Vor allem ein ins Netz geschlagener Überkopfball beim Stand von 4:4 im Tiebreak des zweiten Satzes wurmte den Olympiasieger aus Hamburg.