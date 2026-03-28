ATP-Masters Zverev scheitert in Halbfinale von Miami erneut an Sinner

"Ich denke, der zweite Satz hätte in beide Richtungen gehen können. Ich hatte das Gefühl, von der Grundlinie aus richtig dominant zu werden", sagte Zverev nach dem Spiel, "der verpasste Überkopfball war natürlich sehr unglücklich. Der hat am Ende den Tiebreak entschieden. Ich habe den Ball etwas aus den Augen verloren, bin hochgesprungen und habe ihn falsch getimt. So ist es nun mal. Wir machen weiter."