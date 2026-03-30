ATP-Masters Tennisprofi Sinner schafft "Sunshine Double"

Der ebenfalls 24 Jahre alte Lehecka stand erstmals in einem Endspiel der Masters-Serie und wird in der Weltrangliste seine persönlich bislang höchste Position 15 erreichen. Vor dem Erfolg über den Tschechen hatte Sinner beim 6:3, 7:6 (7:4) über Zverev seinen siebten Erfolg in Serie gegen den besten deutschen Tennisprofi verbucht. Damit war er zum vierten Mal bei fünf Teilnahmen in das Finale des Hartplatzturniers eingezogen, das mit 9,4 Millionen US-Dollar (8,16 Millionen Euro) dotiert ist.