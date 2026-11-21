Alcaraz erneut dick bandagiert

Zunächst sah es nicht so aus, als könne Alcaraz seine Siegesserie auf nun 13 Matches ausbauen. Gleich sein erstes Aufschlagspiel gab er ab, den Rückstand konnte er im ersten Satz nicht mehr aufholen. Ab dem zweiten Satz machte der Vorjahresfinalist jedoch weniger Fehler, seine Grundlinienschläge hatten eine bessere Länge. Im Tiebreak des dritten Satzes war Alcaraz spielerisch und auch mental klar besser als Shelton.