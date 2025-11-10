"Bad Boy", sagte ein Medienvertreter schmunzelnd zu Zverev, ehe die Fragerunde um kurz vor Mitternacht begann. Der Weltranglistendritte reagierte äußerst gelassen auf diesen kleinen Scherz - genauso gelassen nahm er aber auch die Lobeshymnen auf seinen erfolgreichen Start ins Prestigeturnier in Turin. "Ich weiß, dass es alle sehr, sehr komisch finden, wenn ich auch mal gegen gute Spieler gewinnen kann heutzutage. Aber für mich möchte ich das immer noch als Normalität sehen und nicht mehr daraus machen, als es ist", sagte der 28-Jährige.