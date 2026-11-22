Turin - Nur Siege. Kein Satzverlust. Nicht einmal ein Aufschlagspiel verloren. Alexander Zverevs Leistungen bei den ATP Finals sind bislang ohne Zweifel eines Weltranglistenersten würdig. Doch die für ihn leidige Diskussion in der Tennis-Szene, ob der Hamburger verdient die Nummer eins ist, kann er wohl erst im Titel-Showdown am heutigen Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beenden. Ein Finalsieg in Turin gegen Spaniens Topspieler Carlos Alcaraz würde seine Kritiker vermutlich endgültig verstummen lassen - bei einer Niederlage dürfte sich die Debatte dagegen bis ins neue Jahr ziehen.