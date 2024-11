ATP Finals der Tennisprofis Zverev: "25 Prozent" meiner Lunge funktionierten nicht

Wegen einer Lungenentzündung hatte der Weltranglisten-Zweite nur eine kurze Pause eingelegt und bloß das Turnier in Peking ausgelassen. Anschließend stieg der French-Open-Finalist wieder in die Turnierszene ein. Er scheiterte in Shanghai im Achtelfinale, in Wien im Viertelfinale und gewann zuletzt vor den ATP Finals das Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy.