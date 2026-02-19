 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Weltranglisten-Zehnter Bublik schlägt in München auf

ATP-500-Turnier Weltranglisten-Zehnter Bublik schlägt in München auf

Das Teilnehmerfeld für das Tennis-Event in München nimmt Gestalt an. Nun sagt der nächste Topspieler zu.

ATP-500-Turnier: Weltranglisten-Zehnter Bublik schlägt in München auf
1
Alexander Bublik wird in diesem Jahr in München dabei sein. (Archivbild) Foto: Dita Alangkara/AP/dpa

München - Der Weltranglisten-Zehnte Alexander Bublik hat seine Zusage für die BMW Open in München gegeben. Damit werden erstmals in der Geschichte des Sandplatzturniers nach derzeitigem Stand vier Top-Ten-Spieler bei der Veranstaltung vom 11. bis zum 19. April aufschlagen. Neben dem Kasachen Bublik (28) stehen noch Alexander Zverev (Hamburg), Taylor Fritz und Ben Shelton (beide USA) auf der Teilnehmerliste der zweiten ATP-500-Auflage in München.

Nach der Werbung weiterlesen

"Ich freue mich sehr, nach München zurückzukehren. Es ist ein Turnier mit großer Tradition, fantastischen Fans und einer besonderen Atmosphäre", erklärte Bublik, der sich im vergangenen Jahr in München noch durch die Qualifikation gekämpft hatte und dann knapp in der ersten Runde ausschied.