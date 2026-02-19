ATP-500-Turnier: Weltranglisten-Zehnter Bublik schlägt in München auf

München - Der Weltranglisten-Zehnte Alexander Bublik hat seine Zusage für die BMW Open in München gegeben. Damit werden erstmals in der Geschichte des Sandplatzturniers nach derzeitigem Stand vier Top-Ten-Spieler bei der Veranstaltung vom 11. bis zum 19. April aufschlagen. Neben dem Kasachen Bublik (28) stehen noch Alexander Zverev (Hamburg), Taylor Fritz und Ben Shelton (beide USA) auf der Teilnehmerliste der zweiten ATP-500-Auflage in München.