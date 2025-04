Der deutsche Top-Profi trainiert bereits auf der Anlage in München, nachdem er Anfang der Woche beim Masters in Monte-Carlo wie schon bei den Turnieren davor früh ausgeschieden war. Der 27-Jährige sucht seit dem Finaleinzug bei den Australian Open nach seiner Form. "Es geht ums Selbstvertrauen", sagte Ex-Profi Kühnen. "Wenn du so eine Phase hast, dann neigst du dazu, nachzudenken." Der Turnierdirektor und frühere deutsche Davis-Cup-Teamchef glaubt, dass Zverev wieder zur Form findet.