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ATP-500-Tennisturnier Struff und Hanfmann bekommen Wildcards für München

Die deutschen Tennis-Fans können sich auf noch mehr ausgezeichnete Spieler in München freuen. Auch Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff sind dabei.

ATP-500-Tennisturnier: Struff und Hanfmann bekommen Wildcards für München
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Jan-Lennard Struff gewann 2024 in München. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann haben die ersten beiden Wildcards für das diesjährige Hauptfeld der BMW Open in München bekommen. Hanfmann, Nummer 55 der Weltrangliste, war 2017 als Qualifikant völlig überraschend bis ins Viertelfinale des Sandplatzturniers gekommen. Struff, derzeit 78. der Welt, gewann in München 2024 im Finale gegen Taylor Fritz seinen ersten ATP-Titel.

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Das Turnier wird von diesem Samstag an bis zum 19. April ausgetragen. Angeführt von Alexander Zverev (Hamburg), Fritz und Ben Shelton (beide USA) sowie Alexander Bublik (Kasachstan) schlagen gleich acht Spieler aus den aktuellen Top 20 der Weltrangliste auf dem Gelände des MTTC Iphitos auf.