ATP-500-Tennisturnier: Struff und Hanfmann bekommen Wildcards für München

München (dpa/lby) - Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann haben die ersten beiden Wildcards für das diesjährige Hauptfeld der BMW Open in München bekommen. Hanfmann, Nummer 55 der Weltrangliste, war 2017 als Qualifikant völlig überraschend bis ins Viertelfinale des Sandplatzturniers gekommen. Struff, derzeit 78. der Welt, gewann in München 2024 im Finale gegen Taylor Fritz seinen ersten ATP-Titel.