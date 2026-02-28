Angesprochen auf Irans Raketenprogramm sagte Omans Außenminister: "Ich glaube, dass der Iran offen ist, über alles zu diskutieren." Der Iran hatte bisher deutlich gemacht, dass eine Begrenzung des Raketenprogramms nicht verhandelbar sei. Al-Bussaidi hofft auf eine baldige Einigung. Auf die wichtigsten Punkte könne man sich schon "morgen" einigen. "Die technischen Details werden noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, um sie mit der IAEA zu klären. "Ich denke, innerhalb von drei Monaten wird alles bereit sein", sagte er.