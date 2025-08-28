Atomstreit Was bedeutet der "Snapback"-Mechanismus für den Iran?

Wie funktioniert der Snapback-Mechanismus?

Der Snapback-Mechanismus dient dazu, den Iran bei Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen im Rahmen des Wiener Atomdeals wieder mit Sanktionen belegen zu können. Nachdem das Abkommen faktisch nicht mehr umgesetzt wird, hat Teheran diese Maßnahme als illegitim kritisiert.

Dieser Mechanismus wurde im Jahr 2015 in einer UN-Resolution verankert. Er sieht praktisch keine Blockade-Möglichkeit für Länder wie Russland oder China vor. Denn nach der Auslösung des Snapback im UN-Sicherheitsrat ist zunächst eine Resolution zur Fortführung der bisherigen Sanktions-Erleichterungen vorgesehen. Eine Mehrheit unter den 15 Mitgliedern des Gremiums gilt aber als ausgeschlossen.

Kommt solch eine Entscheidung 30 Tage lang nicht zustande, dann greifen die früheren UN-Sanktionen aus den Jahren 2006 bis 2010 wieder – ohne weitere Abstimmung. Die E3 oder der Sicherheitsrat können jedoch den Snapback stoppen oder hinauszögern, falls der Iran innerhalb dieser Frist einlenkt.