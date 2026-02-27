Atomstreit Iran kündigt neue Atomgespräche mit USA für nächste Woche an

Massive US-Präsenz in der Region

Das US-Militär hat inzwischen eine massive Streitmacht mit zwei Flugzeugträgern, weiteren Kriegsschiffe, Dutzenden Kampfjets sowie Flugabwehr und Militärflugzeugen in den Nahen Osten verlegt. Darunter sind auch Maschinen zur Luftbetankung, die bei intensiven Bombardierungen über große Distanzen benötigt werden. US-Medien zufolge ist es der größte Aufmarsch von US-Luftstreitkräften in der Region seit dem Irak-Krieg 2003.

Irans Delegation wies in den jüngsten indirekten Verhandlungen offiziell mehrere US-Forderungen zurück, wie iranische Staatsmedien berichteten. Das Land sei nicht bereit, seine mehr als 400 Kilogramm hochangereichertes Uran ins Ausland zu überführen. Die Regierung bestehe außerdem auf ihrem Recht, Kernenergie friedlich nutzen zu dürfen und dafür auch die Brennstoffproduktion zu erhalten. Der Iran fordert außerdem die Aufhebung der harten UN-Sanktionen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete.

Die Verhandlungsführer auf der US-Seite, der Sondergesandte Steve Witkoff sowie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, hätten bei den Verhandlungen gesagt, dass der Iran seine drei Atomstandorte Natans, Fordo und Isfahan zerstören und das verbleibende angereicherte Uran an die USA liefern müsse, meldete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Beamte. Jedes Atomabkommen müsse zudem "für immer gelten", hieß es.