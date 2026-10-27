Anders als bei Rente und Klima erledigt die deutsche Politik in Sachen Atom-Endlagersuche ihre Hausaufgaben: Sie macht sich rechtzeitig Gedanken darüber, wie die Nachkommen mit den Folgen unseres wirtschaftlichen Daseins auf dieser Erdscholle einigermaßen zurecht kommen. Nicht weniger als eine Million Jahre beträgt der Zeithorizont, bei dem es um ein sicheres Depot für den kreuzgefährlichen nuklearen Müll geht, den wir in den vergangenen Jahrzehnten hinterlassen haben und vielleicht irgendwann erneut produzieren. Dass das Auswahlverfahren den Menschen bittere Wahrheiten nur wohldosiert und über Jahrzehnte gestreckt zumutet, macht die schwere Entscheidung leichter. Anders als beim Klimaschutz und der Rentenreform sind die jetzigen Generationen ja nicht direkt von den Folgen der Vorsorge betroffen.