Niederaichbach (dpa/lby) - Es rollt wieder Atommüll durch Deutschland. Der Zug mit sieben Castor-Behältern wird heute an seinem Ziel in Bayern erwartet. In Niederaichbach bei Landshut sollen die hoch radioaktiven Atomabfälle nach Angaben der Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) zwischengelagert werden.