In Niederaichbach sind nach BGZ-Angaben bisher 88 Castor-Behälter eingelagert, die Atomabfälle aus dem Kernkraftwerk Isar am selben Standort enthalten. Die neuen Abfälle aus den sieben Behältern stammen von Brennelementen aus deutschen Kraftwerken, die in England wiederaufbereitet wurden.