Atommüll Arbeiten für den Castor-Transport im Hafen Nordenham

Nordenham - Die Vorbereitungen für den Transport von sieben Castor-Behältern mit der Bahn nach Niederbayern dauern an. Im Hafen in Nordenham ist am Mittwochvormittag ein weiterer Behälter mit hoch radioaktivem Atommüll aus dem Spezialschiff "Pacific Grebe" auf einen Waggon umgeladen worden, wie ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) sagte. Der genaue Zeitablauf sowie die Route werden aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht. Ziel ist das Zwischenlager in Niederaichbach im Landkreis Landshut.