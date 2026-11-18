Ein Treffen mit Trump und Putin wäre dabei Chance und Risiko zugleich. Die Bilder könnten Xis Anspruch unterstreichen, bei weltpolitischen Entscheidungen den Ton mit anzugeben. Zugleich drohen Debatten über Krieg und Atomwaffen dem eigentlichen Wirtschaftsgipfel die Schau zu stehlen. Xi dürfte verhindern wollen, dass Chinas wirtschaftliche Stärke in den Hintergrund rückt und Trump und Putin die Themen bestimmen. Sein Ziel ist auch, dass der Handelsstreit mit den USA nicht wieder eskaliert. Zugleich drängt Peking auf einen Abbau amerikanischer Handels- und Technologiebeschränkungen.

Bei der Ukraine und der Atomrüstung dürfte Xi dagegen wenig Interesse haben, sich auf weitreichende Verpflichtungen festzulegen. Russland bleibt für China ein wichtiger Partner, auch um den Einfluss der USA zu begrenzen. Abrüstungsverhandlungen mit Washington und Moskau hat Peking bislang unter Verweis auf sein deutlich kleineres Atomwaffenarsenal abgelehnt.

WLADIMIR PUTIN

Wie geht er in die Gespräche?

Als jener, der von allen drei Anführern am längsten an der Macht ist. Putin spricht seit Jahren vor allem bei seinen vielen Treffen mit Xi vom Aufbau einer neuen Weltordnung ohne Vormachtstellung des Westens. Dabei zieht der Kremlchef sein Selbstbewusstsein vor allem daraus, dass sein Land neben den USA über die meisten atomaren Sprengköpfe verfügt.

Putin geht aber geschwächt in die Gespräche, weil er in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine seine Ziele bisher nicht erreicht hat. Kurz vor dem Gipfel wird die symbolträchtige Krim-Brücke von der Ukraine teils zerstört. Zunehmend drücken die Kriegskosten und die westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft. Der Kremlchef gilt klar als wirtschaftliches Leichtgewicht, weil Russland weder mit China noch mit den USA im internationalen Handel mithalten kann.

Die Rohstoffgroßmacht Russland ist für China zwar wichtiger Energielieferant. Bei den Warenimporten aber ist Moskau völlig abhängig von dem Nachbarn. Um die westlichen Sanktionen scheren sich derweil weder Putin noch Xi, wenn es um den Handel zwischen ihren Ländern geht. In der Ukraine etwa ist die Meinung verbreitet, dass Putin seinen Krieg ohne die Hilfe Chinas längst verloren hätte.

Was will er erreichen?

Für Putin gilt der Dreiergipfel als Triumph, weil er sich mit den Weltmächten China und USA auf Augenhöhe zeigen kann. Russlands Staatsmedien tönen schon seit Tagen, nicht die Themen des Treffens seien wichtig, sondern das Treffen an sich, die Bilder, die um die Welt gehen. Dem kollektiven Westen - allen voran der EU, die beim Apec-Gipfel außen vor ist - zeigt er so einmal mehr, dass Versuche, ihn oder das flächenmäßig größte Land der Erde auf internationaler Bühne zu isolieren, ins Leere laufen.

Putin wird auch vor Trump und Xi sein Ziel bekräftigen, seinen Krieg in der Ukraine bald zu beenden. Das Wie ist aber unklar. Putin schätzt dabei, dass ihm auch Trump schon entgegengekommen ist, indem er etwa russische Diesellieferungen in die USA erlaubt und auf noch härtere Sanktionen verzichtet hat. Putin und Xi wiederum dürften als Unterstützer Teherans Trump auch mit Blick auf den Iran um Zurückhaltung und um eine Lösung des Konflikts ersuchen.