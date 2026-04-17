Atomenergie: Wieso die Debatte um die deutsche Atomkraft nicht endet

Weiteres Problem: Endlagersuche zieht sich über Jahrzehnte

Gegen die Rückkehr zur Kernkraft spricht auch, dass es noch immer kein Endlager für den radioaktiven Abfall gibt. Die Suche nach einem geeigneten Standort läuft zwar seit Jahrzehnten, bisher ist aber kein Ende absehbar. Ursprünglich wollte man bis 2031 einen Standort benennen. Doch der Zeitplan ist nicht zu halten. Nach den gegenwärtigen Prognosen könnte die Suche bis 2074 dauern. Und dann wäre nur der Standort ausgewählt. Das Endlager müsste anschließend auch noch errichtet werden. Derzeit lagert der Atommüll in sechzehn Zwischenlagern.