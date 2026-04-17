Atomenergie: Wieso die Debatte um die deutsche Atomkraft nicht endet

Weitere Meiler in Bayern im Rückbau
Nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima im März 2011 schwenkte Deutschland auf einen Anti-Atom-Kurs um. Acht vorwiegend ältere Kraftwerke mussten noch im Sommer 2011 endgültig vom Netz. Darunter war der 1979 in Betrieb gegangene Block 1 des niederbayerischen AKW Isar. Dessen Block 2 lief seit 1988. Isar 1 befindet sich seit 2017 im Rückbau.
Das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld südlich von Schweinfurt war bis zu seiner Abschaltung das älteste noch aktive AKW in Deutschland. Es war von 1981 bis 2015 in Betrieb. Seither wird es zurückgebaut. Die zwei Kühltürme wurden im August 2024 gesprengt.
Ende Oktober 2025 folgte die Sprengung der Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen im Landkreis Günzburg. Dieses war Ende 2021 mit der Abschaltung des dritten Blocks endgültig vom Netz gegangen. Seitdem wird die Atomanlage zurückgebaut, was noch bis in die 2030er Jahre dauern soll.