Die liberalkonservative Regierung in Prag hatte im Juli den südkoreanischen Konzern KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) als "bevorzugten Lieferanten" ausgewählt. In Dukovany sollen nach den Plänen zwei neue Meiler errichtet werden. Der AKW-Standort liegt rund 200 Kilometer östlich von Passau und 100 Kilometer nördlich von Wien. Derzeit sind dort vier Druckwasserreaktoren der sowjetischen Bauart WWER-440/213 in Betrieb, die bereits mehr als 35 Jahre alt sind.