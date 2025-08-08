Atomenergie im All Wettlauf zum Mond: Nasa plant Reaktor

Allerdings sollten gemäß dem bisherigen Fahrplan schon bis zu diesem Jahr jeweils drei chinesische und drei russische Mondmissionen mit Raumsonden absolviert werden. Seit dem Absturz der russischen Sonde "Luna-25" 2023, der ersten Mission seit fast 50 Jahren, gelten die Zeitpläne als unsicher.

Was sind Chinas Mondpläne?

Nach mehreren erfolgreichen Rover-Missionen zum Mond rückt für die aufstrebende Weltraummacht China ein neues Ziel in den Vordergrund. Angestrebt wird eine bemannte Mondlandung bis spätestens 2030. Dafür werden eine neue Generation von Trägerraketen, eine Landefähre sowie spezielle Ausrüstung entwickelt.

Zugleich treibt Peking den Aufbau einer "Internationalen Mondforschungsstation" (ILRS) voran. Die Anlage soll langfristig robotergestützt betrieben und bei Bedarf zeitweise von Menschen genutzt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. 17 Staaten und internationale Organisationen sowie über 50 Forschungseinrichtungen hatten demnach bis April mit China Kooperationsabkommen abgeschlossen.

Die ILRS ist als wissenschaftliche Versuchsanlage konzipiert, mit Modulen auf der Mondoberfläche und im Mondorbit. Sie soll in zwei Phasen entstehen: Bis 2035 ist eine erste Basisstation am Südpol des Mondes geplant. In den 2040er-Jahren soll eine erweiterte Version folgen.