Berlin - CSU-Generalsekretär Martin Huber widerspricht dem Bundeskanzler mit Blick auf die Zukunft der Kernenergie in Deutschland. Friedrich Merz (CDU) hatte am Montag den Atomausstieg als "irreversibel" bezeichnet – Huber sieht das vor dem Hintergrund eines Stimmungswandels in der EU anders. "Dabei ging es um die großen Meiler, nicht um die neuen Technologien, mit denen enorm viel möglich ist. Ich finde: Wir sollten hier auf Innovationen setzen", sagte Huber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.