Seligenthaler Sportfotograf Mehr als 12.000 Bilder und Silber für Paris

Der Seligenthaler Sportfotograf Kevin Voigt erlebt in Paris seine ersten olympischen Sommerspiele. Warum er die Regattastrecke so mochte und was ihn ins „Deutsche Haus“ zog, erzählte er kurz nach seiner Rückkehr in der Redaktion.