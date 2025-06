Atomausstieg: Strafbefehl für Störer von AKW-Sprengung

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt geht davon aus, dass sich der Mann bereits seit dem 11. August 2024 auf eine Protestaktion in Grafenrheinfeld vorbereitet hat. Obwohl es per Allgemeinverfügung vom Landratsamt verboten war, einen späteren Sperrbereich zu betreten, soll sich der Verdächtige in der Nacht vor der Sprengung in dieses Gebiet begeben haben. Dort soll er am Tattag gegen 17.30 Uhr auf einen Strommast geklettert sein, um die Sprengung zu verhindern oder zumindest zu verzögern.