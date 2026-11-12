Atomausstieg Schadenersatz nach AKW-Sprengung? Gericht verkündet Urteil

Geldstrafe im Strafverfahren

Der Angeklagte hatte die Tat im Strafverfahren bereits gestanden. Die Kühltürme fielen wegen seiner Aktion knapp eineinhalb Stunden später als geplant, weil der Aktivist erst aus einer Höhe von etwa sechs Metern und dann aus der Gefahrenzone geholt werden musste. Mit seinem friedlichen Protest habe er ein Zeichen gegen den gesetzlich beschlossenen Atomausstieg setzen wollen, hatte der 39-Jährige sein Handeln erklärt.