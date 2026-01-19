Atomausstieg Aktivist stört AKW-Sprengung - Berufungsverfahren Ende April

Schweinfurt - Das Berufungsverfahren gegen einen Mann wegen einer Störung bei der Sprengung der Kühltürme des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld soll am 29. April stattfinden. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts Schweinfurt mit. Der Verteidiger des 38-Jährigen aus Karlsruhe hatte gegen das Urteil des Amtsgerichts Schweinfurt vom vergangenen September Rechtsmittel eingelegt. Nun muss das Verfahren neu aufgerollt werden. Das Amtsgericht hatte den Angeklagten wegen Hausfriedensbruchs zu 80 Tagessätzen je 50 Euro - insgesamt 4.000 Euro - verurteilt.