Berlin - Lisa Buckwitz zeigt gern, was sie hat - nur eben nicht alles. "Ich werde mich auf keinen Fall nackt zeigen", betont die Bobfahrerin, die sich bei der Erotik-Plattform OnlyFans mitunter sehr freizügig präsentiert. Und das nicht nur, weil sie eher extrovertiert und mit ihrem Körper sehr zufrieden ist. "Es ist auch ein Glücksfall für mich, da ich so mein Team finanzieren kann", sagte die Weltmeisterin von 2024 der Deutschen Presse-Agentur. Die vor einem Jahr begonnene Zusammenarbeit mit OnlyFans sei daher "das Beste, was mir hätte passieren können".