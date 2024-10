Das sei aber nur im ersten Jahr so kompliziert, so Rühling. Künftig sollen Babys, die zwischen Oktober und März auf die Welt kommen, rasch nach der Geburt die Spritze in den Oberschenkel erhalten. Kinder, die zwischen April und September geboren werden, sollen Nirsevimab möglichst vor Beginn ihrer ersten RSV-Saison bekommen.