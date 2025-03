Atemwegserkrankungen: Mehr als doppelt so viele Grippefälle als in Vorsaison

Erfurt (dpa/th) - Während der aktuellen Grippewelle sind in Thüringen bereits mehr als doppelt so viele Krankheitsfälle gemeldet worden als in der Vorsaison. Von Anfang Oktober 2024 bis Mitte März waren es 17.065 Fälle, wie aus dem Wochenbericht des Landesamtes für Verbraucherschutz hervorgeht. In der gesamten Saison 2023/2024 waren es laut Landesamt 8.807. Die Grippesaison dauert in der Regel von Oktober bis Mitte Mai. Inzwischen ist die Zahl der wöchentlichen Neuerkrankungen rückläufig, in der zweiten Märzwoche waren es 1.089. Die Zahlen geben nur einen eingeschränkten Überblick über das Infektionsgeschehen, da nicht alle Ärzte Krankheitsfälle melden.