Weiterhin spielen auch andere Atemwegserkrankungen eine Rolle bei den Arztbesuchen in Thüringen. Seit Oktober wurden 1.545 Infektionen mit dem respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) gemeldet - davon 204 Fälle in der zurückliegenden Woche, was einem ähnlichen Niveau wie in den beiden Vorwochen entspricht. Am häufigsten erkranken Kinder im Alter bis zu vier Jahren. Die Corona-Infektionen verharren auf niedrigem Niveau: In der aktuellen Woche wurden 27 Fälle gemeldet.