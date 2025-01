Erfurt (dpa/th) - Wegen Grippe und anderer Atemwegserkrankungen sind in der ersten Januarwoche rund 16.000 Menschen in Thüringen zum Arzt gegangen. Das waren mehr Arztbesuche als in der Weihnachtswoche, aber deutlich weniger als in den Wochen vor Weihnachten, wie aus einem Bericht des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Am häufigsten waren Kinder bis vier Jahren bei einem Arzt oder einer Ärztin